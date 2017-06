Luan Rama akuza të forta Haki Çakos: I kapur nga kartelet e drogës

09/06/2017, ora 14:15

Administratori i njësisë nr.2 në Bashkinë e Tiranës, Elez Gjoza doli sot në një konferencë për shtyp sëbashku me nënkryetarin e LSI-së, nga e cila lëshuan një serë akuzash ndaj Policisë së Shtetit.Ai tha se policia ka mashtruar për kallëzimin ndaj tij. Sipas Gjozës, rasti për të cilin flet Policia e Shtetit është i para vitit 2013.Ndërkohë, Luan Rama ka akuzuar fort kreun e Policisë së Shtetit, Haki Çako duke e cilësuar is të marrë peng nga kartelet e drogës "I kërkoj ministrit të Brendshëm që të vejë në linjat e zbatimit të ligjit drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Tiranës. Nëse nuk është në gjendje të vëjë rregull, le të japë dorëheqjen.I kërkoj zv.kryeministres që të analizojë rolin e drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit sepse është në dorë të kartelit të drogës dhe po e përdor për të goditur padrejtësisht kundërshtarët politikë dhe po vë nën presion qytetarët.Zgjedhjet e 25 qershorit do ta ndajnë përfundimisht Shqipërinë e kanabisit nga Shqipëria e së ardhmes. Ta harrojë çdokush që mund të tremben simpatizantët e LSI-së, ata janë terrorizuar dhe janë nën panik, por kjo është në të keqën e tyre"., - tha ai. /albeu.com/