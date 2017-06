Luajti “Balenën Blu”, 14-vjeçarja rrëfen tmerrin: Shpoja veten me brisk e gozhdë

Shtuar më 14/06/2017, ora 08:07

Balena Blu ka mb ërritur n ë Shqip ëri. Viktim ët e par ë e ka sh ënuar n ë Gjirokast ër ku nj ë 14-vjeçare nga fshati Labovë e Kryqit, Gjirokastër, ka rënë pre e kësaj loje. Anika C. 14-¬vjeçarja është nxënëse e shkollës “Koto Hoxhi” në qytetin e Gjirokastrës.N ë nj ë intervist ë p ër “Panorama” ajo rrëfen me detaje se si ra në kurthin e lojë s së rrezikshme e cila mund të përfundonte në fatalitet. Vajza jeton në një apartament në qytetetin e Gjirokastrës së bashku me të ëmën dhe kjo për shkak të shkollës që ajo ndjek.Kam kontaktuar me të po ajo tashmë është hesap i mbyllur dhe unë nuk kam ndërmend dhe dëshirë të vazhdoja më këtë lojë të rrezikshme.Ka qenë para më tepër se një muaji dhe shkas u bë lajmet që ndiqja përmes internetit për Balenën Blu dhe instruksionet që jepeshin për ta shkarkuar përmes Play Store. Nisur nga kjo kureshtje, e kam zbritur në smartphone lojë n në fjalë dhe kam filluar kontaktet me të. Pra ka qenë thjesht një kureshtje më shumë sesa dëshirë për tu bërë pjesë e saj.Po në anglisht.Jo dhe aq mirë por përdorja google translate dhe gjithçka ishte ok.Kanë qenë të natyrës së frikshme prsh ishte një përmbushje e detyrueshme që kishte të bënte me pikturimin me brisk apo me ndonjë mjet të mprehtë të balenës në parakrah. Kjo ka qenë e detyrueshme dhe nëse nuk e realizoje dhe ta coje me foto përmes smartphonit, ata do të ekzekutonin në vend.Ata pra admini do të dërgonte prsh disa njerëz që do të vendosnin mbi fatin tënd nëse do rroje apo do vdisje. Pra të gjithë kërkesat e tyre kanë qenë të një natyre të frikshme.Po por tani nuk para duket sepse është shuar, madje unë e kam pikturuar me një gozhdë dhe me ndihmën e një thike që të dukej origjinal balena. Tani nuk duket sepse edhe unë nuk e kam gdhendur shumë thellë sepse do linte shenjë. Ata kërkonin që piktura e balenës në parakrah të ishte deri në shpimin e damarëve dhe të rridhte gjak për të formuar figurën e balenës.Jo nuk i dija që në fillim por më pas kam mësuar përmes internetit që kjo lojë të conte në fatalitet por unë nuk mundja dot të tërhiqesha. Sec kishte dicka mistike që të bënte për vete, të mbante pas vetes dhe nuk të lëshonte. Ishte si dicka hyjënore si një mesazh që vinte nga dikush nga bota e përtejme ndaj dhe unë tani që jam kthjelluar, po cuditem me veten sesi arrita deri në këtë pikë, pra deri në nivelin 33.Të vija në dijeni shokët me qëllim që dhe ata të mbështesnin këtë lojë të rrezikshme dhe unë t’i bindja ata që të bëheshin pjesë.Ata më shpëtuan sepse gjithçka që u kisha thënë dhe shpjegova, ata reaguan të frikësuar sepse mesa duket panë në sytë e mi, një seriozitet të paparë dhe një reagim që për ta ishte tepër i frikshëm. Pas kësaj ata kanë lajmëruar mësuesen kujdestare dhe më pas psikologia më ka trajtuar mirë duke më çrrënjosur dëshirën për të luajtur më tej me këtë lojë të rrezikshme. Është shumë e vështirë të ikësh nga kjo lojë dhe unë vetë çuditem sesi kam ikur.Kureshtja. Unë hoqa dorë të premten dhe kam bërë mirë.Nuk e di sepse nuk e vazhdova. Është shumë e vështirë të ikësh nga kjo lojë pothuajse e pamundur. Kjo sepse ndjehesh i kërcënuar nga administrator i Balenës Blu që ka autoritet në atë që thotë. Kërcënimet unë i merrja shumë seriozisht.Kisha forcë që u tregova shoqeve dhe për këtë i falënderoj pa masë sepse me të vërtetë, ato më shpëtuan nga fataliteti.Janë dy veta dhe që i njoh, i kam në klasë dhe e luajmë këtë lojë, por nuk e di sesa seriozë janë në thëniet e tyre. Unë për këtë kam vënë në dijeni mësuesen me qëllim që këta nxënës të jenë nën vëzhgimin e prindërve apo të marrin masa për t’i vëzhguar apo kontrolluar që mos të bien pre e kësaj loje tepër të rrezikshme.