LISTA E ZEZË/ Reagojnë gjyqtarët për “heqjen e vizave amerikane”

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 03/02/2017, ora 20:55

Një ditë pas publikimit të listës se disa prej njerëzve të drejtësisë të përfolur se u janë revokuar vizat amerikane , një prej tre anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese pretendon se prej gjashtë vitesh nuk ka aplikuar për vizë.Përmes faqes zyrtare të Gjykatës Kushtetuese, gjyqtarja Vitore Tusha e vlerëson këtë informacion si të pavërtetë.“Gjyqtarja Tusha bën me dije se që nga viti 2010 nuk ka aplikuar asnjëherë për vizë amerikane dhe nuk ka qenë poseduese e vizë amerikane . Po ashtu, që prej këtij viti nuk ka pasur asnjë komunikim apo kontakt me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara për çështje vizash, qoftë personale apo familjare”, është shprehur Tusha.I befasuar është edhe anëtari i Gjykatës së Lartë, Artan Broci, i cili, i kontaktuar nga Top Channel, pohoi: “Nuk kam vizë që prej vitit 2001, i ftuar nga Departamenti të Shtetit për një trajnim për pronësinë intelektuale, me gjyqtarë nga 7 shtete të Ballkanit. Që prej atëherë as kam aplikuar , as jam thirrur dhe as nuk disponoj vizë amerikane . Kam përshtypjen se është një ngatërresë”.Ambasada Amerikane njoftoi se nga 71 njerëz të drejtësisë që ishin pajisur me viza para 26 janarit, zyrtarët konsullorë u kanë revokuar vizat 23 prokurorëve dhe gjyqtarëve. Por për shkak se të dhënat vlerësohen konfidenciale, ambasada nuk ka komentuar asnjë rast individual./TCH