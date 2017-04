LISTA/ ATP ndan fondin 6 milionë USD për 51 ish-pronarë (FOTO LAJM)

Shtuar më 30/03/2017, ora 10:05

Agjensia e Pronave ka bërë me dije emrat e 51 familjeve që kanë përfituar nga skema e re që ka nisur të aplikohet pas hyrjes në fuqi të ligjit të pronave Në galerinë më sipër mund të gjeni emrat e 51 familjeve me vendime ’93 dhe ’94 që u kanë kaluar paratë në bankë.Referuar tabelave zyrtare, 7 familje përfitojnë nga fondi i tokës që ATP ka në dispozicion, ndërsa pjesa tjetër janë kompensuar financiarisht.Vlera e kompensimit që përfitojnë këto vendime është rreth 725 milionë lekë, ose thënë ndryshe rreth 6 milionë dollarë. Pjesë e listës janë edhe 2 pronarë, dosja e të cilëve është shqyrtuar dhe është vendosur përfundimi i procedimit administrative, shkruan Panorarama.Bashkëngjitur kësaj liste është edhe një tjetër me emrat e 82 familjeve, që kompensohen nga fondi i ALUIZNI-t për tokën që iu është zënë nga ndërtimet pa leje.PËRFITUESITNga hyrja në fuqi e ligjit të ri, rreth një vit më parë dhe deri më tani, kanë përfituar gjithsej vetëm 316 familje . Ndërkohë që procesi i aplikimit është i hapur për rreth 3900 familje , të cilat janë me vendime të vitit ‘93 dhe ‘94.Numri tejet i ulët i pronarëve që janë kompensuar përgjatë këtyre muajve është i lidhur së tepërmi me mosinteresin e tyre. Ata nuk janë pajtuar me vlerësimin ekonomik që qeveria u ka bëra pronave të tyre, duke e konsideruar qesharake faturën e përllogaritur.Sakaq, supozimi se kërkesat e pakta që trajtoheshin ishin prej procedurave të komplikuara mbetet thjesht dhe vetëm një alibi.Kjo sepse ndryshimi i listës së dokumenteve që duhet të depozitoheshin për aplikim duket se nuk është reflektuar në numrin e kërkesave. Disa muaj më Agjencia e Trajtimit të Pronave ka publikuar listën e re me emrat e ish-pronarëve që kompensohen. vonë pas ndërmarrjes së këtij hapi, situata mbetet po njësoj.APLIKIMETAgjencia e Pronave ka ripërsëritur edhe një herë apelin për aplikim nga fondi 30 milionë dollarë, që është vënë në dispozicion këtë vit nga buxheti i shtetit.“Të gjitha subjektet, të cilat kanë aplikuar apo do të aplikojnë për ekzekutimin e vendimeve përfundimtare të vlerësuara financiarisht, do të trajtohen me kompensim vetëm pasi të ketë përfunduar shqyrtimi administrativ i kërkesës dhe gjithë dokumentacionit të depozituar nga ana e tyre.Procesi i aplikimit dhe ekzekutimit të vendimeve përfundimtare të vlerësuara financiarisht për vitet 1993 dhe 1994 është një proces i vazhdueshëm dhe i hapur për të gjithë subjektet”.Aktualisht janë rreth 3920 familje , për të cilat ATP ka përfunduar vlerësimin financiar dhe ka dalë me një faturë për secilën prej tyre. Këto familje gëzojnë të drejtën e aplikimit për t’u trajtuar me një nga skemat e kompensimit, përkatësisht financiar dhe fizik. Ndërkohë, mësohet se ATP ka gati faturën edhe për dosjet e ’95-s.Burime nga ky institucion bëjnë me dije se ka hyrë në fazën e përmbylljes procesi i vlerësimit për rreth 12 mijë vendime që datojnë në këtë periudhë. Brenda kësaj jave pritet që këto familje të njihen me masën e përfitimit, e cila u krijon më tej mundësinë e aplikimit për t’u kompensuar./albeu.com/