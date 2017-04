Lirohet nga burgu ish-zv/drejtori i burgjeve, Iliaz Labi

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/04/2017, ora 11:42

Gjykata e Krimeve të Rënda ditën e sotme vendosi që të lirojë nga burgu ish-zv/drejtorin e Burgjeve , Iliaz Labi duke caktuar masën e sigurisë “arrest shtëpie”.Ish-drejtuesi i dikasterit të Burgjeve , i cili u vu në pranga pas dyshimeve për abuzime me tenderin e ushqimeve iu drejtua gjykatës për Krime të Rënda, me kërkesë për revokimin e masës së sigurisë.Gjykata administroi si provë kryesore kartelën mjekësore të të paraburgosurit Labi , dhe caktoi një ekspert mjekësor, për të ekzaminuar gjendjen shëndetësore të Iljaz Labit dhe për të dhënë mendimin e tij nëse izolimi në paraburgim vë në rrezik jetën e tij.Emri i Iljaz Labit, i bashkëngjitet listës së gjatë të ish-zyrtarëve të lartë apo njerëzve të drejtësisë, të cilët me pretendimin se vuajnë nga probleme shëndetësore , kërkojnë apo përfitojnë lirimin nga burgu ./albeu.com/