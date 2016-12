Lirimi i Lul Berishës, "arrest me burg" për drejtorin e burgut të Durrësit

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 13:08

Gjykata ka lënë në "arrest me burg burgut të Durrësit , Astrit Kotaj.Ky i fundit akuzohet për "falsifikim dokumentash", lidhur me lirimin e ish-të dënuarit Lul Berisha.Ai eshte shprehur në gjykatë se: "Nuk kam lidhje me përllogaritjen e ditëve të dënimit të Lul Berishës ". /albeu.com/