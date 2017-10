Lezhjani rrëfen momentet e tmerrit: Shkëmbi shkërmoqi makinën e njerëzit

Shtuar më 08/10/2017, ora 14:13

Ditën e djeshme në Lezhë 2 vëllezër dhe nusja e re 7 muajshe shtatzënë humbën jetën pasi u shtypën nga një masiv shkëmbor që ra nga mali Kjo ngjarje e rëndë shkaktoi 3 viktima të pafalshme dhe ka tronditur familjarët dhe të afërmit e tyre.Një dëshmitar ka rrëfyer momentet e tmerrit se si makina është shtypur nga guri gjigant duke marrë 3 jetë nga një familje.“Unë isha me makinën time duke udhëtuar në drejtim të fshatit Torovicë.Fuoristrada ishte duke lëvizur 300 metra para meje me një shpejtësi shumë të ulët, pasi rruga është katastrofë.Kam qenë me sy te makina kur shkëmbi ra nga mali dhe goditi fuoristradën.Në atë moment ndalova dhe shkova për t’u dhënë ndihmën e parë, por gjithçka ishte e kotë.Goditja ka qenë aq e fortë, sa e ka shkatërruar makinën bashkë me personat që ishin në të.Kur u afrova, kam parë tmerr me sy pasi viktimat kishin pësuar dëmtime të shumta, madje nuk identifikoheshin dot.Kam njoftuar policinë dhe në harkun e 40 minutave ata kanë mbërritur në vendin e ngjarjes”, tregon dëshmitari, banor i Torovicës .Sipas banorëve të zonës, aksi rrugor Balldre-Torovicë përben rrezikshmëri për shkak të shkëputjes së gurëve nga mali . /albeu.com/