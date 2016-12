LEZHË/ Grabitet me armë makina me lekë, polici plagoset në kokë

Shtuar më 22/12/2016, ora 10:33

Lidhur me grabitjen me armë që ndodhi pak minuta më parë në Lezhë, në mjetin që autori mori, kishte edhe shuma monetare. Që në orët e para të ditës, një person i armatosur dhe i maskuar i zuri pritë një mjeti dhe si pasojë mbeti i plagosur punonjësi i policisë. Autori kur ka parë makinën e policisë, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të tyre dhe për pasojë ka mbetur i plagosur një punonjës i policisë, i cili fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.Sipas burimeve paraprake të policisë, dyshohet se brenda mjetit kishte dhe një sasi parash, ndërsa raportohet se policia ishte në postobllok 300 metra larg vendit ku ndodhi grabitja.Tashmë uniformat blu kanë rrethuar autorin i cili është me armë në dorë. Ne ndihme te policise se Lezhes jane nisur grupe me forcat RENEA, e ndersa autori mbahet i rrethuar nga Policia e Lezhes. /albeu.com/