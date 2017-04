“Lekë me thasë, makina të shtrenjta”, ky është djali i deputetit shqiptar që u kap me kokainë në Angli (FOTO LAJM)

Rreth kësaj teme:

Shtuar më 05/04/2017, ora 23:00

Dy ditë më parë një gjykatë britanike dënoi me 44 vite burg katër shqiptar për trafik dhe shpërndarje kokaine. Albeu.com zbuloi dje se një ndër ta ishte djali i deputetit, Mhill Fufi Fufi është 25-vjeç. Ai u kap me kokainë me vlerë 2 milionë euro në Britaninë e Madhe. Amarildo dhe grupi i trafikantëve të drogës ku bënte pjesë u dënuan me 44 vite burg disa ditë më parë, ndërsa janë arrestuar në shtator të vitit 2016.Ndërkohë gjatë ditë s së sotme në rrjetet sociale kanë qarkulluar fotot e djalit të Fufit, i cili shfaqet duke bërë një jetë luksoze, mes makinave të shtrenjta, parave të pafundme e luksit të shfrenuar./Albeu.com/