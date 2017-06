Lefter Koka-Ramës: Ke 10 diversantë në listën e PD, ja sa mandate merr ...

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/06/2017, ora 09:26

Ministri i LSI-së, Lefter Koka ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Rama se do të sigurojë të paktën 71 mandate nga këto zgjedhje. Me një postim në faqen e tij në "faceboook", ai shkruan se llogaria që po bën kryeministri është gabim dhe qesharake Qesharake te gjesh sigurine e 71 mandateve tek diversantet e futur ne listen e PD, e te thuash me ata do bej Shqiperine qe duam.Llogari gabim , diversante 10 dhe mandate PS vetem 50. LSI edhe kete radhe , si ne 2009, do i lere ne tentative puci".