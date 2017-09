LAJMI I FUNDIT/ Nënshkruhet marrëveshja PAN-AKR

Shtuar më 04/09/2017, ora 18:47

Partia Demokratike e Kosovës , Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën e kanë zgjeruar koalicionin e tyre, duke përfshirë në të edhe Aleancën Kosova e Re.Partia e Behgjet Pacollit ka nënshkruar marrëveshje me koalicionin PAN, duke i hapur kështu rrugë formimit të institucioneve të reja të vendit.Marrëveshja është nënshkruar nga Kadri Veseli (PDK), Ramush Haradinaj (AAK), Fatmir Limaj ( Nisma ) dhe Behgjet Pacolli (AKR).Kreu i AKR-së, Pacolli, pas nënshkrimit të marrëveshjes është shprehur i kënaqur me nënshkrimin e marrëveshjes, duke thënë se pret të kenë hapësirë për të punuar.“Neve na presin shumë punë. Jam i bindur se do t’i tejkalojmë”, ka thënë Pacolli. /albeu.com/