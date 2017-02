LAJMI I FUNDIT/ Favorizoi trafikantët, arrestohet drejtuesi i lartë i Policisë në Vlorë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 02/02/2017, ora 22:03

Policia arrestoi pak minuta më parë me kërkesë të Prokurorisë së Krimeve të Rënda Drejtorin e Rendit në Drejtorinë e Policisë në Qarkun e Vlorës Mësohet se akuza ndaj tij lidhet me bashkëpunimin me kultivues dhe trafikant të lëndëve narkotike. /Albeu.com/