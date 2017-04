Lajm shumë i keq për ata që kanë euro, një fenomen i pazakontë po ndodh

Shtuar më 21/04/2017, ora 15:05

Edhe pse afati i fundit i pagesës së sigurimeve përfundoi, monedha e përbashkët europiane vazhdon të zhvlerësohet në treg duke shënuar sot nivelin më të ulët të këmbimit për vitin 2017. euro sot këmbehej sot me 134.93 lekë sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë.Ekspertët e tregut japin si arsye të zhvlerësimit të euros kërkesën e lartë për lek, si dhe një mbi ofertë të valutës në tregun vendas.Ndërkohë që si arsye të mbiofertës ata thonë se përveç aktivitetit normal dhe ligjor brenda dhe jashtë vendit (emigrantët) ka ndikuar dhe aktiviteti kriminal.Monedha e përbashkët prej një viti vazhdon të zhvlerësohet në tregun vendas. Në të njëjtën datë një vit më parë 1 euro këmbehej me 3.2 lekë më shumë se sot. Niveli më i ulët i euros u shënua në 22 dhjetor, ku euro blihej me 134.39 lekë.Euroizimi i ekonomisë ka venë dhe në lëvizje Bankën e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nënshkruan memorandumin e përbashkët për të ulur përdorimin e euros.Në drejtim të politikave makroekonomike, euroizimi ndikon në uljen e efektivitetit të politikës monetare; kufizon rolin e kursit të lirë të këmbimit si një stabilizues automatik në rastin e goditjeve makroekonomike, në kushtet e ndjeshmërisë më të lartë të subjekteve ekonomike ndaj luhatjeve të mëdha të kursit të këmbimit dhe cenon efektivitetin e politikës fiskale, përmes rritjes së mundshme të kostos së shërbimit të borxhit dhe ndryshimit të strukturës së tij. /scan/