Ky vaj vret 93% të qelizave të kancerit të zorrës së trashë në 2 ditë

Shtuar më 02/11/2017, ora 14:48

Kanceri i zorrës së trashë është shkaku i dytë kryesor i vdekshmërisë në Amerikë.Për fat të keq, shumica e njerëzve me kancer të zorrës së trashë nuk kanë simptoma në fazën e hershme të sëmundjes. Edhe pse ky lloj i kancerit është përgjegjës për mijëra vdekje çdo vit, është shumë e shërueshme nëse kapet herët. kokosit është mbrojtur për një kohë shumë të gjatë si një kurë natyrale dhe një alternativë efektive ndaj trajtimeve farmaceutike, shkruan Info shqip.Megjithëse ka pasur shumë vite përdorimesh tradicionale medicinale dhe anekdota për të mbështetur efikasitetin e saj, ka patur shumë pak kërkime shkencore mbi të.Megjithatë, hulumtimet e reja kanë treguar se vaji kokosit është një alternativë ndaj trajtimit të kancerit të zorrës së trashë.Sipas hulumtimeve të fundit laboratorike, ekspertët mjekësorë kanë gjetur se acidi laurik eliminon më shumë se 90% të qelizave të kancerit të zorrës së trashë vetëm pas 2 ditë pas trajtimit. kokosit është i ngarkuar me acid laurik dhe është pothuajse gjysma e përmbajtjes së vajit të kokosit Gjëja më interesante është se acidi laurik kontaminon qelizat e kancerit . Pra, me këtë proces, acidi laurik redukton nivelet e glutationit tek qelizat e kancerit në mënyrë shumë efikase.Studimet e shumta të bëra nga Shoqata Amerikane e Ushqimit kanë treguar se vaji kokosit mund të jetë i dobishëm në kurimin dhe parandalimin e sëmundjeve si diabeti, osteoporoza, hepatiti C, etj. kokosit ka treguar se ndihmon në zvogëlimin e efekteve anësore të dëmshme të kimioterapisë dhe përmirëson cilësinë e jetës për pacientët që vuajnë nga kanceri.Të gjitha informacionet dhe recetat të publikuara nga www.natural-homemaderemedies.com janë vetëm për qëllime arsimore. Para se të përdorni ndonjë nga këshillat tona është mirë që të konsultoheni me mjekun tuaj më parë. /albeu.com/