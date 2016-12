Ky është parashikimi i motit për ditën e sotme

Shtuar më 28/12/2016, ora 07:10

Pjesa më e madhe e vendit do të jetë në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta e kalimtare. Gjatë orëve të mesditës do të ketë zhvillim të vranësirave në veri dhe juglindje të territorit duke rrezikuar reshje dëbore, reshjet e dëborës do të jenë më të theksuara në zonat juglindore.Parashikohet që në orët e pasdites të ketë ndërprerje të reshjeve të dëborës edhe në zonat malore duke bërë që i gjithë vendi të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të shpeshta.Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të ndjeshme në të dy vlerat ekstremale të ditës duke bërë që termometri në zonat malore të ulet deri në -7 gradë C.Era do të fryjë mesatare duke arritur shpejtësinë maksimale 28 km/h nga drejtimi verilindor, për pasojë në det do të gjenerohen dallgë deri në 3 ballë./Albeu.com/