Ky është kryebashkiaku tjetër i Tiranës: Do të legalizoj hashashin dhe do e shesim me TVSH (VIDEO)

Shtuar më 04/02/2017, ora 14:48 tvsh natën hashashin natës Tage: tiranës ak javë më parë, kreu i Bashkisë së Tiranës , Erion Veliaj tha se kryeqyteti do të kishte edhe një kryebashkiak për natën Ai duhet Briken Fejzullai dhe duket se ka plane ambicioze për kryeqytetin gjatë natës Në një intervistë përballë Turjan Hyskës ai shprehet se në Tiranë do të futen dy linja autobusësh që do të qarkullojnë natën , ajo e Unazës dhe Tiranës së Re.I pyetur mbi hashashin , ai tha me shaka se jo vetëm që do ta legalizonte duke shtuar se do t'i vendosnin edhe TVSH. /Albeu.com/

