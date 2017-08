Ky është Fakulteti më i kërkuar nga maturantët shqiptarë

Shtuar më 14/08/2017, ora 20:01

Ndonëse tregu i punës është i tejngopur nga juristët, avokatët dhe noterët, Fakulteti i Drejtësisë mbetet më i preferuari nga maturantët edhe këtë vit, pas degës Administrim Biznesi të Fakultetit Ekonomik.Sipas Qendrës së Shërbimeve Arsimore, këtë vit kanë aplikuar mbi 6.000 maturantë në Fakultetin e Drejtësisë.“Vendin e parë e mban Administrimi i Biznesit, që shoqërohet më pas me Fakultetin e Drejtësisë. Më tej vijon Psikologjia, e kështu me radhë”, thotë Rezana Vrapi, drejtoreshë e Agjencisë Kombëtare të Provimeve.Edhe shkencat e Telekomunikacionit janë degë të prefruara nga maturantët . Ndërkohë që dega më e vështirë është ajo e mjekësisë, të cilën ndonëse shumë e duan, nuk e arrijnë të gjithë.“Një nga degët që na rezulton si më e vështira, por shumë e kërkuar nga ana e maturantëve, është padiskutim Mjekësia e Përgjithshme, që shoqërohet më pas nga të gjitha degët e Mjekësisë si Farmacia apo Stomatologjia. Kjo për faktin se Universiteti i Mjekësisë në Tiranë ka vendosur një notë mesatare mbi 8.5, gjë që nuk lejon maturantët nën këtë mesatare që të aplikojnë. Vetëm maturantët me mesatare shumë të lartë mund ta kapin këtë lloj dege. Edhe nëse ka maturantë me mesatare 8.5 apo 8.6 që aplikojnë, gjasat për ta fituar këtë degë studimi janë të kufizuara, për shkak se këtu konkurrojnë maturantët më të mirë të të gjithë Shqipërisë”, tha më tej Rezana Vrapi.Ndërsa si universitete, më i preferuari nisur nga aplikimet e maturantëve, në vend të parë është Universiteti i Tiranës, e më pas vjen Universiteti i Mjekësisë, duke pasuar me Politeknikumin. /Tch/