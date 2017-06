Kush janë kandidatët fitues të Kolegjit të Apelimit

Shtuar më 14/06/2017, ora 11:47

Sot janë zgjedhur anëtarët e kolegjit të Apelimit . Ato janë Ardjan Hajdari, Ina Rama, Sokol Como, Natasha Mulaj, Luan Daci dhe Albana Shtylla.Pas balotazhit me Etleva Mazrekajn, Rezarta Shuetzh, është zgjedhur anetarja e 7 e Kolegjit . Ermira Koco Decka dhe Mimoza Tasi kandiate per zevendesuese te Kolegjit te Apelimit Ishin edhe ambasadoret e SHBA dhe BE-së që kanë marrë pjesë sot në procesin e votimit të fshehte per anetaret e Kolegjit te Apelimit Komisioni Ad Hoc me 6 anëtare u mblodh për Përzgjedhjen e Kandidatëve për krijimin e institucioneve të rivlerësimit sipas ligjit Nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. /albeu.com/