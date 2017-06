Kush janë analistët e Ramës që shajnë Metën nëpër ambasada?

Shtuar më 14/06/2017, ora 12:08

Kryetari i Kuvendit Ilir Meta dhe LSI sot organizuan një miting në Pogradec ku prezantuan kandidatët për deputetë të LSI-së në qarkun e Korçës.Gjatë fjalimit të tij Meta theksoi se LSI do të jetë forcë e parë në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë më 25 qershor.“Vendimi është marrë. Sondazhi është bërë: LSI është forcë e parë! LSI ka gjithë rininë e Shqipërisë. Pasnesër në Tiranë mbi 100 mijë të rinj e të reja nisin marshimin për të vajtur 1 milionë shqiptarë më 25 qershor në kutitë e votimit.Edhe socialistët do votojnë për LSI-në, edhe demokratët do të votojnë për LSI si shpresa për demokraci dhe për një qeveri transparente dhe e përgjegjshme”, – deklaroi Meta Gjatë fjalës së tij Meta thumboi edhe kryeministrin Rama pasi sipas të cilit dërgon analistët e tij për të folur kundër Metës dhe LSI nëpër ambasada por pa përmëndur emra se kush janë këto analistë.“Vendimi është marrë.Le të çojë sa të dojë Edi Rama, nga analistët e paguar nëpër ambasada , në ekranet dhe televizionet e paguara prej tij, sondazhet më absurde në botë. Sondazhi është bërë: LSI është forcë e parë! LSI ka gjithë rininë e Shqipërisë”,- shtoi ai. /albeu.com/