Kush e kërkoi shkarkimin e Tahirit? Meta përgjigjet prerë

Shtuar më 06/04/2017, ora 22:48

Ilir Meta , njeriu kyç i zgjidhjes së krizës politike në një intervistë ekskluzive për emisionin “Arena” lidhur me shkarkimin e ish-ministrit te Brendshëm Saimir Tahiri është përgjigjur se nuk ka pasur asnjë kërkesë nga ana e LSI.Dritan Hila: Shkarkim i Tahirit i juaji apo i ndërkombëtarëve?Ilir Meta : Mund të them me bindje të plotë se nuk ka asnjë kërkesë të LSI. LSI nuk ka bërë asnjë kërkesë shkarkimi për asnjë ministër./Albeu.com/