“Kur nuk tallej njeri as me fushatën, as me simbolet”, Majlinda bëhet nostalgjike

Shtuar më 13/06/2017, ora 18:53 bregu majlinda fushatën simbolet Tage: tallej Deputetja e Partisë Demokratike Majlinda Bregu , ma anë të një postimi në ‘Facebook”, ka publikuar një foto me sloganin e PD-së katër vite më parë i cili ishte “Ne jemi ndryshimi përpara”.Nga ana tjetër Bregu ka dhe një mesazh thumbues për Bashën ku shkruan: “Throëback…Kur nuk tallej njeri as me fushatën , as me simbolet …”/albeu.com/

