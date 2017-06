Kur një shkodrane martohet me një serb (FOTO LAJM)

Shtuar më 06/06/2017, ora 12:11

Tema e martesave mes vajzave shqiptare me serbët e zonave rurale ka bërë bujë në median shqiptare dhe në atë të huaj.Këtë herë revista e njohur “Vice” vjen me një fotoreportazh nga një prej këtyre martesave.Sanja Knezeviç shkruan se në fshatrat serbe mungojnë vajzat e reja, ndërsa e kundërta ndodh në Shqipëri: Në fshatra mungojnë djemtë e rinj.Këtu hyn në punë Vera, e cila rregullon martesat mes vajzave shkodrane dhe burrave serbë.Vera merr 2200 dollarë për shërbimin e saj. Revista dokumenton me foto ardhjen e serbit 44-vjeçar Milovan në Shkodër për të kërkuar dorën e Evës 22-vjeçare.Pasi gjyshja e Evës thotë PO, Milovani paguan 115 dollarë tek familja e saj dhe shkon për të blerë bizhuteri dhe rroba për të fejuarën.Pas tre javësh, fermeri Milovan kthehet dhe e merr Evën për grua. Revista dokumenton me foto mbërritjen e Milovanit, pranimin e familjes shkodrane , blerjen e mallrave, udhëtimin e Evës drejt Serbisë dhe mbërritjen e saj në shtëpinë e Milovanit ku do kalojë pjesën e mbetur të jetës.