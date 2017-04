Kultivoi kanabis pranë Pallatit Mbretëror, dënohet shqiptari

Shtuar më 06/04/2017, ora 17:26

Gjykata londineze ka shpallur fajtor 29-vjeçarin shqiptar Jetmir Myrtaj për kultivim droge. Shqiptari kishte kultivuar kanabisin në banesën ku jetonte, e cila ndodhet 50 metra larg mureve rrethuese të Pallatit Mbretëror në Londër Gjykara ka dënuar edhe bashkëpunëtorët e tij Edriol Shyti dhe Hajri Cjapi. Të tre u dënuan secili me nga 6 muaj burg dhe me dëbim nga Britania e Madhe.Për këtë arsye, nga 12 muaj që do të dënoheshin u dhanë 6 muaj burg ./albeu.com/