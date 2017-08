KUJDES! Nëse nuk paguani tarifën e pallatit brenda këtij afati, përfundoni në gjykatë

Shtuar më 16/08/2017, ora 22:33

Nëse banorët nuk shlyejnë brenda tre muajsh tarifat për mirëmbajtjen e pallateve, administratori i ndërtesës i drejtohet gjykatës dhe më pas përmbarimit për vjeljen e detyrimit.Është ky një prej ndryshimeve në ligjin për administrimin e ndërtesave të banimit. Në alternativë, Kryesia ose administratori mund të zgjedhin t`i drejtohen njësisë së vetëqeverisjes vendore, për vjeljen e tarifës së papaguar.Drafti i ri i ligjit, i disponuar nga Scan, ka synim të rregullojë marrëdhëniet e banorëve me njëri-tjetrin, me asamblenë e bashkëpronarëve , dhe me administratorin e ndërtimit, i cili mund të jetë banore ose person i jashtëm. Një tjetër nen i ndryshuar parashikon rregullimin marrëdhënieve mes banorëve kur këta i shkaktojnë dëme njëri tjetrit. Banori i dëmtuar mund t’i drejtohet kryesisë së banorëve kur i është shkaktuar dëm nga përdorimi i pakujdesshëm i një bashkëpronari tjetër. banorëve ka të drejtën për të detyruar këtë të fundit të rivendosë gjendjen e mëparshme dhe të dëmshpërblejë të dëmtuarin . Kur dëmtuesi, brenda 10 ditëve nga njoftimi i vendimit, nuk ka dëmshpërblyer të dëmtuarin , vendimi i kryesisë së bashkëpronarëve për dëmshpërblim përbën titull ekzekutiv, dhe ekzekutohet nga shërbimi përmbarimor, shkruan Scan. Kryesia autorizon administratorin për të kërkuar lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, sipas pikës 2 të nenit 27 të këtij ligji, si dhe ndjekjen deri në fund të ekzekutimit, për mospagesën e tarifës së administrimit nga ndonjëri prej bashkëpronarëve . /albeu.com/