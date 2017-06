Kryemadhi thumbon keq Ramën: Qeverisjes me PS do i vija dysh

Shtuar më 14/06/2017, ora 08:40

Deputetja dhe kandidatja e LSI-së për deputete Monika Kryemadhi nuk ka kursyer akuzat ndaj PS-PD pas sulmeve të njëp0asnjëshme të ardhura nga këto dy pole politike.E pyetur për thirrjet e krerëve të këtyre dy forcave për ata që kanë ikur tek LSI të rikthehen, Kryemadhi solli si shembull pazarin e izraelitit duke thënë se si kryeministri Edi Rama ashtu edhe kreu i PD-së Lulzim Basha i kanë partitë e falura. Kryemadhi i ka vënë edhe një notë qeverisjes me PS-në. Ndryshe nga Meta që vuri 8 për dy vitet e para dhe 4 për dy vitet e dyta, Kryemadhi mezi i dha një pesë për fillimin dhe dysh nga 2015 deri sot. Ajo foli dhe për sondazhet, duke thënë se sondazhet e Sorosit e morën në qafë Hilary Clinton.Si Rama dhe Basha iu kanë bërë thirrje të larguarve tek LSI të kthehen në këto dy forca. Ju keni bërë thithje anëtarësie?Njerëzit nuk janë më budallenj. Shqiptarët janë shumë të mençur që të kuptojnë se kush i do vërtetë. Nëse do i konsiderosh si skllevërit e tu, ata të japin dërrmën. Zhgënjimi si tek PS si tek PD është i madh pasi kanë marrë dhuratë partitë e tre.Është si pazari i izraelitit. Kur shkon të blejë e pyet, a ta ka lënë babai apo e ke bërë vetë. Sepse po t’ia ketë lënë babai, mund të ulë pazar se nuk i dhimbset, ndërsa nëse e ka bërë vetë nuk i hyn pazarit se e di që e vlerëson shumë shtrenjtë. Kështu ka ndodhur edhe me dy partitë.Çfarë mendimi keni për marrëveshjen me PS?PS nuk i ka qëndruar marrëveshjes as për ligjin e arsimit të lartë dhe as për koncesionet. Kurse LSI i ka qëndruar në të gjitha pikat.Meta i vuri 8 dhe 4, po unë gjatë gjithë kësaj periudhe do mendoja 5-6 dhe pas 2015 as dysh nuk do i vija.Pretendimi për të dalë forcë e parë LSI mos duket e ekzagjeruar?Unë e besoj vërtet, se besoj te fuqia e të rinjve. Sepse ka shumë votues të rinj, që duke votuar për LSI-në do të votojnë për të ardhmen e tij. /albeu.com/