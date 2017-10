Kryemadhi akuzon Metën, Arjan Çani e pyet: Monikë jeni ndarë? (VIDEO)

Shtuar më 08/10/2017, ora 01:46

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi e ftuar në “360 Gradë” nga Artur Zheji në Ora News, thotë se kreu i LSI-së Ilir Meta u tregua emocional me Ramën duke e mbajtur në qeveri.Flasim për punësime. Historikisht në 27 vite demokraci administratën më të lartë e ke pasur me 118 veta në kohën e Sali Bersishës. Sot administrata e kryeministrit është me 645 veta. Çfarë janë këta njerëz? Çfarë përfaqësojnë këta njerëz? Monika nuk e kupton se ai është i fuqishëm dhe mund të bëjë çfarë të dojë në këtë vend?!Ai mund të jetë i fuqishëm, edhe Hoxha ishte i fuqishëm por iku.Mos na tremb, nuk e hamë këtë presion!Edhe Hitleri ishte i fuqishëm, edhe Enver Hoxha ishte i fuqishëm, të gjithë ishin…Lëre Hitlerin. Monika e ke gabim. I përdor të gjithë të tjerët dhe fiton vetë në fund.Është super bllof.Nuk është bllof.Ai bie në mars e ka thënë edhe Ngjela, në pranverë…Përdori Metën kundër Bashës, përdori Bashën kundër Metës. Është prap Kryeministër.I gjeti që i përdori.Si i gjeti?!Po të gjej prap tani e të përdori!Ja të shohim Monika . Këtu do të jemi, por kujdes do të takohemi prap bashkë!Po do të takohemi dhe ti do të më japësh të drejtë pastaj.I gjeti që i përdori thotë!Po i gjeti që i përdori.A je dakort që i përdori? A je dakort me mua?!Përdorim ka pasur gjithsesi.Gjithë kohës, se është i vetmi që di të përdori, le tat hemi këtë gjë.Ka një problem. Problemi i tij është se Ilir Meta u tregua shumë emocional me të.Të duket e vogël kjo.Fatkeqesi mbi shpatullat e shqiptarëve.Ilir Meta është luajal dhe i qëndroi marrëveshjes.Ishte emocional i marrëveshjes ai. Unë nuk mund të pranoja që Edi Rama të kriminalizonte policinë sepse t’i kishte votat për ta rrëzuar Edi Ramën.Por, jo se ne i kemi dhënë fjalën, Jo se ne i japim shansin për ta bërë detyrën.I bie realisht Kryemadhi Ilir Metes.Ilir Meta firmosi dekretet e qeverisë pa u tharë boja e firmës së Anastas Angjelit në procesverbal.Çfarë është kjo dashuri e madhe?! Dhe firmos qeverinë që doli me paratë e krimit dhe të drogës. Që intimidoi shqiptarët, i kërcënoi dhe fundosi shqiptarët.Këtu nuk po flasim për të ardhmen e Edi Ramës. Cfare të ardhme do të ketë Edi Rama?! Po flasim për të ardhmen e Zahos e fëmijës tënd.Jeni ndarë me Ilir Metën?Ilir Meta është babai i fëmijëve të mijë, është dashuria e jetës sime. Politikisht jemi të ndarë.Nga mënyra si fole mu duk se jeni ndarë.E kuptove pse partia më zgjodhi mua.Dhe ju e dënuat mirë Metën e çuat në Presidencë se boll më tani.Nuk besoj se e çuan e mori vetë.