Koncerti për hapjen e sheshit “Skënderbej”, ja çfarë do të ndodh të shtunën në mbrëmje

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/06/2017, ora 18:50

Kjo e shtunë do të jetë një ditë feste për kryeqytetin. Bashkia e Tiranës përmes një ceremonie të veçantë do të bëjë hapjen e sheshit “ Skënderbej ”, i cili do të jetë tërësisht në dispozicion vetëm të këmbësorëve.Pas gurëve nga të gjitha trojet shqiptare, në skenën e improvizuar në Sheshin “ Skënderbej ” me rastin e përurimit do të vijnë tingujt e të gjitha trojeve ku jetojnë shqiptarë.Përmes një postimi në Facebook, kryebashkiaku Erion Veliaj ka zbuluar programin e pasur artistik, ku këngëtarë, valltarë dhe instrumentistë nga të gjithë trojet shqipfolëse do të performojnë para mijëra qytetarëve të ardhur nga qytetet e tjera të Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe nga diaspora. “Ejani të festojmë së bashku në një festë të madhe të shpirtit shqiptar në 10 Qershor, ora 19.30”, shkruan Veliaj në profilin e tij në Facebook.Kryeqyteti për disa orë do të festojë në tingujt e këngëve dhe valleve të grupeve të ndryshme, që nga Kori i Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit e deri te Ansambli i Rugovës.“Fragment nga Eposi i Kreshnikëve”, “Himni Kombëtar”, “ Valle Tiranës ”, “ Valle e Ansamblit Folklorik të Rugovës”, “Këngë arbëreshe”, “Orkestrale e Mirditës”, do të jenë vetëm disa nga performancat që do të ngjiten në skenën e instaluar në sheshin “ Skënderbej ” me rastin e inaugurimit të tij.Programi artistikRrjedh në këngë e ligjërimePerformancë me timpanë“Vallja e dëborës” - Trimat e Jutbinës“Fragment nga Eposi i Kreshnikëve” - LahutarëtPerformancë “Maj’e Krajit”Ceremonia e ngritjes së flamuritHimni Kombëtar – Kori i TKOBAPFjalë përshëndetëse e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës , z. Erion VeliajFjalë përshëndetëse e Kryeministrit të Shqipërisë, z. Edi Rama“Besa-Besë” - Grupi i Bënçës Tepelenë“Janinës ç’i panë sytë” – Performancë e grupeve shqiptare dhe franceze“Vallja e kaçakëve”“Tanë Kako Tanë” - Grupi Çam“Po vijnë krushqit” - Kori i TKOBAPFyejt e Gramshit“Balada e Konofatit” - Grupi i Kolonjës Valle e Ansamblit Folklorik të Rugovës“Vajzë e Valëve” - Grupi i HimarësKëngë arbëreshe“Mbeç more shokë mbeç”Vallja e Osman Takës Grupi Ergjeria Kori i Shkodrës Valle e Dropullit“Globi Rrotullohet” - Korale Valle e Devollit Gorarçe – Grupi i fëmijëve të KorçësOrkestrale e MirditësMuzikë nga filmi “Skënderbeu” - Kori dhe orkestra e TKOBAP. /albeu.com/