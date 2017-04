Komshi e masakroi me thikë pasi i refuzoi lidhjen, nëna: Si e gjeta vajzën mes gjakut

Shtuar më 07/04/2017, ora 15:48

Një e re 33-vjeçare u plagos me thikë mbrëmë nga një komshi i saj në Durrës në rrethana ende të paqarta.Ndërkohë nëna e saj ka zbardhur disa detaje në lidhje me ngjarjen duke theksuar se plagosjen e kreu një komshi i tyre, i cili sipas saj ishte i fiksuar pas të resë. Vajza ka dy fëmijë, vajzën 5 dhe djalin 9 vjeç. Jetojmë të dyja së bashku në një apartament te banesat sociale. Ish-burri i saj jeton në Itali dhe nuk ka probleme me të. Para pak muajsh nga Italia është kthyer Mario Spahiu, i cili jeton në të njëjtën shkallë me ne, i kemi dyert ballë për ballë. Mario i përket komunitetit rom, dhe vajza njihet me të sepse kanë qenë shok shkolle që në ciklin e ulët. Vazja i ka dhënë muhabet vetëm si një shok i vjetër shkolle, e jo më shumë. Pasi ai mësoi që vajza ishte divorcuar, ka pasur ngacmime nga Mario , por vajza gjithmonë e ka refuzuar.Mbrëmjen e shkuar, vajza zbriti në katin e parë të pallatit ku jetojmë, për të shkuar në supermarket për të blerë ushqime. Pasi ka dalë nga supermarketi, komshiu e ka sulmuar vajzën me thikë. Mësova në spital se vajzën e kam në gjendje të rëndë.Siç duket, Marios i ka rënë në kokë për vajzën , por ajo nuk e do atë. Unë dua si nënë që vetëm të na lënë të qetë dhe vajza të shërohet sa më shpejt për dy fëmijët e saj të vegjël, se i ka për t’i rritur.”., - ka thënë ajo për Durrëslajm.E reja është nënë e dy fëmijëve dhe ka marrë tre thika në trup. /Albeu.com/