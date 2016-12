Kompensimi i pronarëve, 10 milionë USD për vitin e ardhshëm

25/12/2016

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka vënë në dispozicion të pagesave të përshpejtuara për pronarët një fond prej 10 milionë dollarësh. Paratë do të shpërndahen vitin e ardhshëm.Pronarët që dëshirojnë të përfitojnë nga kjo skemë pagese duhet të paraqesin në ATP një kërkesë. Në këto raste nuk merret në konsideratë kronologjia e vendimeve, ç'ka do të thotë se, pavarësisht në cilin vit është dhënë vendimi për dosjen, pronari mund të aplikojë për të përfituar pagesën.Burime zyrtare nga Agjencia e Trajtimit të Pronave bëjnë të ditur se falë skemës së parashikuar tashmë në ligj për kompensimin e pronarëve, në vitin buxhetor 2017 është planifikuar fondi prej 30 milionë dollarësh në funksion të kompensimit të pronarëve. Risi e skemës është aplikimi i metodës progresive të kompensimit të pronarëve, ku ligji i ri shfaqet si një ligj mjaft inovativ.LLOGARITJA*Kompensimi për ish-pronarët për tokën truall, sipas zërit kadastral të vitit 1945 dhe hartës së vlerës së tokës që është në fuqi, do të kryhet me para. Kufiri i caktuar nga ligji është 50 milionë lekë për çdo vendim të njohur. Këshilli i Ministrave ka rregulluar me anë të një vendimi kufirin e pagesës në lekë dhe atë të kthimit fizikisht të pronës.Kështu, të gjitha vendimet përfundimtare, të vlerësuara financiarisht si tokë truall, përfitojnë kompensim financiar nga fondi financiar kompensimit , deri në masën 50, sipas shkronjës “a”, të pikës 1, të nenit 8, të ligjit nr.133/ 2015, dhe pjesa e mbetur nga vlerësimi i vendimit përfundimtar kompensohet fizikisht, nga fondi i tokës. Neni 8, pika a e ligjit nr. 133/2015, “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” thotë se, subjektet e shpronësuara u nënshtrohen procedurave të kompensimit , sipas përcaktimeve të këtij ligji, bazuar në vendimet përfundimtare për njohje dhe kompensim KOMPENSIMI FINANCIAR DHE AI FIZIK*Sipas formularëve-tip mësohet se kërkuesi, duket të cilësojë faktin se kërkon kompensim financiar . Për plotësimin e dosjes duhet të paraqitet: Kërkesa për kompensim financiar /fizik, konfirmim nga ZVRPP-ja për gjendjen juridike të pronës, vërtetim nga gjykata nëse vendimi përfundimtar apo i vlerësimit të tij është ankimuar apo jo në rrugë gjyqësore, dëshmi trashëgimie nëse ka ndryshuar rrethi i trashëgimtarëve, prokurë e nënshkruar nga të gjithë trashëgimtarët, vërtetim numër llogarie, vërtetim nëse subjekti ka përfituar ose jo tokë bujqësore, dokument identifikimi dhe mandat pagese. Të njëjtat dokumente duhet të paraqiten edhe në rastin kur pronari kërkon kompensim fizik.DOKUMENTET*Për pagesën e përshpejtuar paraqitet: Kërkesa për kompensim fizik me pronë shtetërore, vendimi përfundimtar i ish-AKKP-së, shoqëruar me planvendosjen e vendimit, vërtetim nga Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për statusin juridik të pronës që kërkohet, shoqëruar me kartelën e pasurisë dhe hartën treguese, dhe vërtetimin nga bashkia se sipërfaqja e tokës, sipas studimit dhe/ose gjendjes faktike, nuk ka funksion publik. PAGESA Kërkesat e veçanta për kompensim financiar do të trajtohen sipas kësaj procedure: nga çdo fond vjetor buxhetor i kompensimit financiar , jo më shumë se 1/3 e tij mund të përdoret për kërkesat e veçanta të kompensimit financiar , të gjitha subjektet kërkuese, të cilat shprehin vullnetin për t’u kompensuar financiarisht me kërkesë të veçantë, duhet të aplikojnë pranë ATP-së brenda vitit të çeljes së fondit vjetor buxhetor.AFATETNë rastet kur ATP-ja konstaton mungesë në dokumentacion, subjektit të shpronësuar i kërkohet plotësimi i dosjes përkatëse, brenda 30 ditëve nga çasti i marrjes së njoftimit për plotësim dokumentacioni. Plotësimet mund të bëhen për të gjitha dosjet e depozituara në ATP për shqyrtim përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji si dhe për kërkesat e paraqitura nga subjektet brenda afatit 90-ditor të përcaktuar në ligj./Gazetashqiptare