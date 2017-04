Komentuesit e akuzojnë për mashtrim, Rama: Xhan, është çështje sysh…

Shtuar më 08/04/2017, ora 12:55

Postimi i sotëm në Facebook-un e kryeministrit Rama ka marrë komente të pafundme nga ndjekësit e Ramës, ku ndjekësit e akuzojnë se me fotot që poston nuk tregon realitetin e Shqipërisë.Po mos te kishte ndryshim sdo ishe akoma ne poziten qe je. Po keto foto jane kot..jo per gje. Nuk genjehen me te gjithe shqiptaret, bota eshte e me e madhe tani. You can fool people sometimes but you can’t fool people all the time- Bob Marley Peace and Love. Make room for democracy bro you have been roaming political ëorld for too long, go enjoy life and leave room for neë generation. They ëill change Albania.Silva, e ke degjuar vone Bob Marley-n mesa duket prandaj ngaterron kontekstin, ndersa une e kam degjuar tek bordurat para hotelit Dajtit ne kohen e diktatures, keshtu qe mos ngaterro kohet.Sa per fooling people , mos i’a qaj hallin people -it se te siguroj qe eshte me i mencur se ty e se une dhe aman te keqen mos fol ne emer te people -it se as Bob Marley nuk e bente. Kurse per leaving room ate e vendos people -i xhan dhe te siguroj se une e enjoy punen qe bej se s’ka nder me te madh se sa te drejtosh atdheun tend! Shendet e fotot mos i merr inat se s’ta kane ato fajin.Kuksi nuk ka ndryshuar me 10 000m2 sisitemim, aty kam lindur dhe aty jetoj. Eshte qesharake te mburresh per hiq ne kater vjet qeverisje.Si hiq? Domethene ishte me mire kur ishte me keq? Dakord, ceshtje sysh s’kemi cfare bejme, vec mos thuaj mburresh se nuk mburrem hiq!/albeu.com/