Komentuesi i shkruan vargje për ndarjen me LSI, ja si ia kthen Rama

Shtuar më 06/04/2017, ora 09:23

Kryeministri Edi Rama ditën e sotme e ka nisur me një imazh të stadiumit “Loro Boriçi ” në Shkodër.“MIRËMËNGJESdhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë imazh të stadiumit Loro Boriçi në Shkodër më 2013 dhe këtë mëngjes.Sot, në ditën ndërkombëtare të sportit mund të themi me krenari se brenda tre vjetëve e gjysmë investuam për sportin 30 milionë USD – më shumë se në 25 vitet e fundit të marra së bashku. Por kjo nuk mjafton, pasi Shqipëria që duam ka nevojë për akoma më shumë dhe më shumë do të bëjmë sëbashku”, -shkruan kryeministri Rama në Facebook.Pavarësisht se ky postim nuk ka asnjë lidhje me politikën, një prej komentuesve ka shkruar disa vargje për LSI-në, duke i kujtuar kryeministrit situatën politike më Metën.“Fryn veri moj fryn veriFryn veri ne qeveri (2 her)Esht ne zi moj esht ne ziedi rama esht ne ziSec ka frik moj sec ka frikka frik mos ja dredh iliri (1her) iliri moj iliri iliri me LSI vendimtar moj vendimtar vendimtar ne shqiperika 8 vjet moj ka 8 vjetka 8 vjet ne qeverisi me ed moj si me edsi me ed dhe me Sali Rama : Kushedi si e ka muziken kjo kenga Arlindo Komentuesi : Kryeminister mirmengjes.Ne qofte se sali berisha do smuhet me zemer, ta dish se eshte faji jot…ska me bukur sesa kur cohesh i frymezuar per sport edhe kenge apo jo edo…te pershendes ;)”, shkruan komentuesi Përpos entuziazmit të kryeministrit Rama , komentuesit flasin për një tjetër situatë në stadiumin “Loro Boriçi ”.Një prej tyre i thotë se “Kush të përgëzon për kët stadium nuk ka qen naiher mren! Stadium di edhe pikon NGA lart kur bi shi!”./albeu.com/