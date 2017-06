Komentuesi e kritikon per takimet elektorale, Rama: Më bëj 10 vota për PS

Shtuar më 09/06/2017, ora 09:11

Kryeministri Edi Rama ka publikuar në Facebook një video gjatë takimeve që po zhvillon me qytetarët si pjesë e fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit.Si gjithmonë ndjekësit e kryeministrit e kanë kritikuar atë mbi fushatën që po zhvillon si dhe duke i kujtuar premtimet dhe punën gjatë qeverisjes.Një komentues i shkruan kryeministrit se ai duhet t’u bëjë vërejtje atyre që dalin në takim se ose janë të pa punë të gjithë ose kane lenë punët e tyre dhe kane dalë për takim me partinë.Por kryeministri i është përgjigjur duke i thënë të kapë telefonin dhe të bëjë 10 vota të sigurta për PS-në.Zoti Kryeminister nuk ju ben pershtypje dicka nga keto taime me elektoratin, qe asnje nuk po punon . dmth tek kjo video qe shikoj kan dal pothuaj i gjithe qyteti ose fshati ku keni shkuar ( urime per mbeshtetjen qe ju japin ) Keta ose jane te pa pune te gjithe ose kane lene punet e tyre dhe kane dal per takim me partine ?! kete verejtje duhet tja beni ju ketyre njerezve.Mos u qaj hallin ketyre Xhixhi se keta te tere punojne ne fshat dhe nuk rrine ne fejsbuk duke pire puro te shkruajne per fshatin pa e ditur nga bie. Ky takim ishte pasdite vone Xhixhi dhe sic e sheh ata nuk kishin ardhur me zor aty, keshtu qe s’kam c’verejtje u bej atyre Po ti kap telefonin andej ku je dhe beji 10 vota te sigurta per nr. /albeu.com/