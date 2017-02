Kokëdhima sulmon Ramën: PS-LSI dështoi, nuk i arriti pritshmëritë e duhura

Shtuar më 03/02/2017, ora 13:01

Drejtuesi i Lëvizjes “Zgjidhja” për Reformimin e Partisë Socialiste, Koço Kokëdhima ka shprehur pakënaqësitë e tij ndaj qeverisë Rama-Meta duke u shprehur se koalicioni i së majtës së bashkuar nuk e shfrytëzoi mandatin 4-vjeçar për të arritur pritshmëritë e popullit “Koalicioni nuk i arriti pritshmëritë e duhura sipas meje. Nuk u shfrytëzua si duhet koha e këtij mandati që kaloi, me qëllim që ky koalicion, pra e majta e bashkuar , të adaptonte standarde të larta qeverisëse”, nënvizoi Kokëdhima gjatë një takimi me gazetarët në qytetin e Vlorës.Politikani socialist foli për nevojën e reformave, që ia heqin pushtetin një grushti njerëzish dhe ia kthejnë popullit “Duhej të bënte reforma për t’ia hequr pushtetin një grushti njerëzish dhe për t’ia kthyer popullit , i cili është defaktorizuar plotësisht në këtë tranzicion dhe sot është në një gjendje që nuk merr pjesë në asnjë vendimmarrje, duke ushtruar në mënyrë të drejtpërdrejtë vullnetin me votën e lirë”, u shpreh Kokëdhima ./albeu.com/