Kokëdhima: Asambleja s'më shkarkon!

Shtuar më 23/12/2016, ora 12:02

Ish deputeti i PS-së, Koço Kokëdhima , ka reaguar pas kërkesës për shkarkimin e tij. I pyetur nga mediat lidhur me mbledhjen e firmave dhe kërkesën për shkarkimin e tij nga PS-ja, Kokëdhima tha se Asambleja nuk mund ta shkarkojë.-Në motivimin e kërkesës flitet për retorikën përçarëse tuajën…"Nuk kam informacion"-Po motivimi në shkresën zyrtare lidhet me aktivitetin tuajalternativ në PS.."Nuk jam informuar dhe do të përgjigjem në Asamble. Do të mbaj një fjalë dhe do të shpjegoj aktivitetin tim"-Do e pranoni shkarkimin nga PS?"Pse nxitohesh, ja dhe gjysmë ore dhe do flasim. Për shkarkimin timnga sekretar i PS është një kërkesë, por kjo nuk ka lidhje mepërjashtimin në parti"-Do pranoni të jeni anëtar i thjeshtë?"Nuk më shkarkon Asambleja si anëtar". /albeu.com/