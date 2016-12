Kokëdhima nxjerr të palarat në Asamblenë e PS-së. Ja sharjet gjatë fjalimit (VIDEO)

Shtuar më 24/12/2016, ora 14:54

Ish deputeti Koço Kokëdhima , ka postuar në Facebook audion e fjalimit që mbajti në mbledhjen me dyer të mbyllura në Asamblenë e PS-së. Teksa Kokëdhima Ramën për pushimin e qindra njerëzve dhe privimin nga garat e të tjerëve, e teksa akuzon se deputet zgjidhet vetëm kë pëlqen kryetari, nga salla dëgjohet: “He bravo, po ti si u zgjodhe ti”.E me pas, në vijim të numërimit të akuzave, dëgjohen dy zëra nga salla : "Po paske ikur fare ore, të paska vënë mosha përpara" (rreth minutës 17). E kur Kokëdhima akuzon direkt Ramën për plehrat, nga salla dëgjohen zëra që e shajnë “Injorant”. Asambleja e Partisë Socialiste votoi vetëm me tre vota kundër heqjen e tij nga të gjitha funksionet nga partia. /albeu.com/