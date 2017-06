Kjo është zëvendësja simpatike e Fatmir Mediut, por që adhuron tjetër politikan (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 04/06/2017, ora 22:54

Brunilda Laboviti është zv/kryetarja e Partisë Republikane. Ajo asiston në drejtimin e partisë së bashku me Fatmir Mediun.Mirëpo, në një intevistë për GSH, ajo thotë se idhulli i saj nuk është Mediu por një politikan tjetër.“Çdo takim që kam pasur me Z.Berisha ka qenë frymëzues për mua. Është ndër njerëzit e veçantë që do ta dalloja për energjinë, mençurinë dhe motivimin e lartë që të fal. Do të thoja se energjia e tij është në gjakë, buron e përcillet edhe te të tjerët në mënyrë të veçantë.Ndërkohë që takimi i këtyre ditëve me të ka qenë shumë i rëndësishëm për mua nisur nga koha, intensiteti i bisedës dhe përmbajtja.Ai më dha besim, të besoj se kontributi im personal, profesional dhe i forcës time politike do të jetë shumë i vlefshëm në të ardhmen e afërt, me një kryeministër bashkëkohor dhe të suksesshëm si Lulzim Basha”, thotë ajo. /albeu.com/