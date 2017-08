Këmbeu 138 mijë euro fallco, alarmohet pronari i "Exchange" në Tiranë

Shtuar më 31/07/2017, ora 11:21

Një pronar i një " Exchange " në Tiranë është tmerruar kur ka vënë re se një shumë e konsiderueshme eurosh të këmbyera në dyqan dyshohet të jenë false.Bëhet fjalë për një shumë prej afro 138 mijë eurosh, që është këmbyer në një “ Exchange ” në rrugën “Sami Frashëri”, nga dy persona që, sipas Policisë, janë shpallur në kërkim.Ka qenë pronari i dyqanit të këmbimit valutor, shtetasi me iniciale A.D., që ka denoncuar ngjarjen në zyrat e Antikrimit Ekonomik të Tiranës, pas verifikimit paraprak të kartëmonedhave, që, sipas tij, dyshohet të jenë false.Burimet thanë se i dëmtuari i ka kontrolluar më parë kartëmonedhat me aparaturën që ka në dyqan , nga ku ka konstatuar mungesën e disa elementeve të sigurisë. Për rrjedhojë, duke dyshuar se janë të falsifikuara, ai ka kërkuar edhe verifikimin e kartëmonedhave në Laboratorin e Kriminalistikës, pasi dëmi që ka pësuar është i konsiderueshëm.Nga ana tjetër, ai ka vënë në dispozicion të grupit hetimor edhe pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat po verifikohen nga ana e oficerëve të Antikrimit Ekonomik Bashkë me këto pamje, Policia po verifikon edhe pamje të bizneseve të tjera përgjatë rrugës “Sami Frashëri”, për të zbuluar lëvizjet e dy të dyshuarve, rruga që kanë përshkuar nga momenti kur janë futur në dyqan e deri kur janë larguar pas këmbimit të parave. /albeu.com/