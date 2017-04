Kapen 1.5 ton drogë afër Korfuzit, arrestohen 3 skafistë

Shtuar më 07/04/2017, ora 21:47

Një tjetër gomone me lëndë narkotike është kapur nga Policia e Shtetit. Roja Bregdetare dhe QNOD kanë njoftuar për një mjet lundrues të dyshimtë që lëvizte me shpejtësi të madhe në jug të Shqipërisë në afërsi të Korfuzit. Policia e Shtetit në bashkëpunim me GdF në Durrës dhe Vlorë, kanë sinjalizuar dhe janë aktivizuar njësitë Guardia di Finanza në Bari e Taranto, si dhe dispozitivi Frontex.Pas interceptimit në det në afërsi të Kalabrisë ka filluar një ndjekje e gjatë në det të gomones oqeanike me motorë të fuqishëm nga 400 cv.Ndjekja ka filluar në mbrëmjen e datës 6 Prill dhe ka përfunduar rreth orës 16:00 të datës 7 Prill në pjesën fundore të Greqisë, falë edhe informimit në kohë reale të Rojes Bregdetare Greke, e cila ka aktivizuar të gjithë potencialin e saj.Janë arrestuar tre skafistët që ishin në bord dhe kanë filluar procedurat e identifikimit të tyre.Në total, policia njofton se janë rekuperuar dhe sekuestruar rreth 1500 kilogramë drogë./Albeu.com/