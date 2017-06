Kandidati i PD-së i bën një dhuratë provokuese Ramës, por kryeministri nuk ia le me aq

Shtuar më 12/06/2017, ora 20:21

Ditën e sotme, Partia Socialiste feston 26-vjetorin e themelimit të saj. Në këtë festë ka qenë i pranishëm edhe Halim Kosova , kandidat i PD-së për Tiranën.Kështu, sipas Kosovës, PS është vazhdim i Partisë Komuniste, që qeverisi për 45 vjet. Por Kosova nuk shpëtoi nga Rama , pasi kryeministri e ngacmoi gjatë fjalës së tij.“Falënderoj Halin Kosovën për praninë e tij. Me gjithë respektin për profesor Halimin që është këtu më të mirë se ne nuk ka.Për të mos filluar këtu për fjalimet e fushatës elektoralë, se po qe se do të votonim këtu vetëm një votë kundër do të kishim”, u shpreh Rama . /albeu.com/