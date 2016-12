Jep dorëheqjen trupi gjykues i Kastriot Ismailajt

Shtuar më 23/12/2016, ora 12:53

Trupi gjykues Ismailajt ka dhënë dorëheqjen . Tashmë për dorëheqjen e trupit gjykues të Ismailajt do të vendosë kryetari i Gjykatës së Tiranës.Në datën 9 dhjetor, gjykata mori si provë një tjetër dëshmi mjaft të rëndësishme kundër Kastriot Gjykata administroi si provë dëshminë e ish-drejtorit ekzekutiv të DIA-s, Elvis Matas, dëshmi e cila u lexua nga prokuroria pasi dëshmitari nuk gjendet që të paraqitej vetë.Mashtrimet e të pandehurit Ismailaj në lidhjen e kontratës me CEZ-in duke u prezantuar në partneritet me një firmë amerikane e deri te abuzimet me lekët e mbledhura për faturat e papaguara të energjisë, sqarohen në dëshminë e Matas, që tashmë është administruar nga gjykata Gjatë leximit të dëshmisë, i pandehuri Ismailaj u largua nga salla e gjyqit duke e braktisur procesin. /albeu.com/