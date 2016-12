Ja si parashikohet të jetë moti në natën e ndërrimit të viteve

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 25/12/2016, ora 17:33

Sipas metereologëve ditët e fundit të ndërrimit të vitit dhe mbrëmja e ndërrimit të viteve do të karakterizohet nga një mot i ftohtë siberian por pa reshje Sipas “Meteoalb”, java tjetër do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të cilat në veri dhe verilindje do të shoqërohen me reshje të pakta dëbore dhe me temperatura nën 0 gradë në të gjithë vendin.Që nga dita e mërkurë dhe deri në fund të vitit duke përfshirë edhe natën e Vitit të Ri do të jemi në ndikimin e motit të kthjellet por të ftohtë./albeu.com/