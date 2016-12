“Ja si e kontrollojnë shqiptarët trafikun e kokainës në Belgjikë”

Shtuar më 24/12/2016, ora 21:46

Porti Antwerp , në Belgjikë kontrollohet nga mafia shqiptare. Gazeta britanike “Mirror” në një raportim të fundi shkruan rreth mënyrës se si shqiptarët arrijnë të kontrollojnë trafikun e kokainës përmes portit.Sipas saj, “Kryeqyteti i kokainës në Evropë” përdoret nga shqiptarët për të dërguar një nga lëndët narkotike me të shtrenjta drejt Londrës.Sipas saj, më pas situatën e marrin në dorë shqiptarët , duke e transportuar atë drejt Londrës aty ku tregu është më joshës, çmimet e larta dhe sigurisht që edhe fitimi.Trafikantët kanë zbuluar se është relativisht e lehtë për t’u përdorur Antwerp si një portë për Britaninë. “Stafi i Portit bën më të mirën dhe ka zbuluar sasi të mëdha droge, por nuk kanë mundësi të kontrollojnë gjithçka. Ata janë duke e humbur luftën dhe mund të quhen fitues vetë në disa ‘beteja’ të vogla”- thuhet më tej“Droga në Antwerp tani kontrollohet në masë të madhe nga shqiptarët , të cilët kontrabandojnë drogë nëpërmjet Southend, Essex, para se ta shpërndajnë në mbarë vendin, me një fokus, Londrën”- theksohet me tej.“Mafia shqiptare mund të përfitojë nga situata për transportimin e shumicës së lëndës narkotike në Britani , ku ata mund të garantojnë fitim të madh. Ata e shesin atë me 50,000 € për kilogram në Britani të Madhe, kundrej 30 mije € në vende të tjera”. Sipas shifrave zyrtare, cdo vit importohet ne Britani 25 deri ne 30 ton kokaine. “Metoda më e rëndësishme përdorur aktualisht është anije konteiner, që vijnë në portet evropiane si edhe rasti i Antwerp , para se të lëvizi në Britaninë e Madhe”./Albeu.com/