Ja si do të jetë moti sot në vendin tonë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/04/2017, ora 07:13

Pjesa e parë e ditës do të jetë nën ndikimin e motit të kthjellët në të gjithë vendin, herë pas here do të ketë kalime vranësirash të lehta, kryesisht në zonat juglindore duke rrezikuar shira të dobët e lokalë.Parashikohet që kushtet e qëndrueshme atmosferike të vijojnë edhe gjatë orëve të pasdites duke bërë që moti kthjellët të jetë dominant në pjesën më të madhe të vendit por zonat malore do të kenë edhe vranësira të shpeshta.Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të mbeten të mbeten konstante duke bërë që mëngjeset të mbeten të freskëta ndërsa mesdita me temperatura deri në 21 grade C.Era do të fryjë e lehte dhe mesatare në tokë dhe në det me shpejtësi 20 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke bërë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim 1 ballë./Albeu.com/