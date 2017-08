Ja pse po digjen pyjet në Shqipëri

Shtuar më 15/08/2017, ora 13:41

Policia ka zbardhur informacione mbi numrin e rastëve të referuara në Prokurori për periudhën 1 korrik – 14 gusht 2017, për situatën e zjarreve në vend.Në lidhje me numrin e rasteve të evidentura nga strukturat vendore të policisë, për ngjarjet e jashtëzakonshme dhe emergjente për situatën e zjarreve në shkallë vendi, dhe referuar në Prokurori si vepra penale për “Shkatërrim i pronës me zjarr” neni 151 i Kodit Penal, rezulton se:– Janë zbuluar 34 raste zjarrvënie me 35 autorë, (12 autorë janë arrestuar e ndaluar, 19 autorë ndiqen në gjendje të lirë, si dhe 4 autorë janë shpallur në kërkim).Numri i mjeteve dhe forcave të angazhuara për shuarjen e zjarreve:– kanë marrë pjesë për eleminimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit 3545 punonjës policie në mbështetje e në bashkëpunim me punonjësit e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri, të emergjencave civile, pushtetit vendor dhe ushtrisë.Janë angazhuar sipas kërkesës së Prefektëve të qarqeve edhe 80 efektivë të FNSH-së.Motivet kryesore te zjarrëvënies dyshohet se janë:– ripërtëritja e kullotave– personat të cilët kanë marrë në përdorim pyjet, me qëllim shmangien e taksave– hapje tokash të reja– përdorimin i granteve për shëndetësim pyjor etj.Policia ka marrë masa për objektet me risk për të cilat premisat për rënie zjarri, krahas pyjeve dhe kullotave jane te larta. Ato janë 4 subjekte që kanë depo për magazinim të lëndëve piroteknike fishekzjarrë, në Tiranë dhe në Elbasan.Këto depo kanë marrë edhe vetë masat e sigurise pasi janë të certifikuara nga strukturat e Mbrojtjes ndaj Zjarrit, janë të miratuara nga Komisariatet e Policisë dhe sigurohen me Shërbime Private të Sigurisë të armatosura. Strukturat e Policisë së Shtetit kanë angazhuar shërbime shtesë me qëllim parandalimin, zbulimin, identifikimin dhe goditjen e autorë ve të zjarrëvënies së qëllimshme dhe vënien e tyre para përgjegjësisë ligjore. /albeu.com/