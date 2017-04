Ja kush është pukiania simpatike që grabiste njerëzit në emër të dashurisë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/04/2017, ora 11:29

Vetëm pak ditë më parë policia e Tiranës vuri në pranga 4 djem të cilët dhunonin dhe vidhnin kalimtarët në rrugë me ndihmën e një vajze që shënbente si “karrem”.Ditën e djeshme në vijim të operacionit “Gracka”, shërbimet e Komisariatit nr.6 kanë vënë në pranga Kristina Pjetrin, të dashurën e Fatjon Bushgjokës. Kristina mbahej nën vëzhgim prej mbrëmjes së të hënës dhe u arrestuar ndalua pranë një blloku pallatesh pranë Kthesës së Kamzës, pas një spitali privat.22- vjeçarja nga Puka ka qenë e vetëdijshme se kishin shkuar për të dhe ka qëndruar përballë tyre, duke pritur që t’i afroheshin. Kristina ka pranuar fajin duke thënë se ka pranuar të kryejë vjedhje në emër të dashurisë që kishte për Fatjonin, edhe pse ka rrëfyer se ishte lidhur me të vetëm prej 10 ditësh. Kristina Pjetri, ose Kristi, siç i thërrisnin pjesëtarët e tjerë të grupit, ka pranuar se ka bashkëpunuar në 3 raste vjedhjesh. Të parën më datë 28 mars, dhe dy të tjera brenda ditës, më 1 prill. Në të tria këto raste ajo ka pranuar se ka futur në grackë tre djem të rinj dhe u ka kërkuar celularët për të kryer një telefonatë, ashtu siç ishte skema, shkruan Panorama.DëshmiaNë polici ajo ka treguar edhe episodin e fundit, kur u përballën me një makinë të policisë, pas një qendre tregtare dhe arritën të iknin. Nga ai moment ajo është shprehur se i dashuri e ka përcjellë në shtëpi me taksi dhe më pas ka dëgjuar lajmet për arrestimet.“Më datë 28 mars, kemi qenë të katërt duke qëndruar në makinë, diku nga Mëzesi. Unë, Fatjoni, vëllai i tij dhe ky shoku. Ka kaluar një djalë i ri dhe kam zbritur unë nga makina e i kam kërkuar celularin, më duket se kishte një “iPhone 6 S”, që të bëja një telefonatë.Sapo e mora telefonin, u afrova te makina dhe në atë moment dolën të tre dhe e mbështetën duke i marrë gjërat e tjera që kishte me vete. Në të njëjtën mënyrë kam vepruar edhe më 1 prill, te rruga dytësore e autostradës dhe në një vend mes Mëzesit dhe Yzberishtit”, -është shprehur në Polici e arrestuara Kristina Pjetri./albeu.com/