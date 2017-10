Italia paguan shqiptarët për t'u kthyer në Shqipëri

Shtuar më 03/10/2017, ora 09:41

Vetëm pak ditë më parë, raporti i PWc tregoi se shqiptarët kryesonin listën e azilantëve të 2015 dhe 2016 që ishin ende në pritje të përgjigjes së tyre të qëndrimit.Ndërsa në tremujorin e dytë të vitit 2017, Eurostat raportoi se 6,000 shqiptarë aplikuan rishtas për azil, duke u renditur të gjashtët pas vendeve të Lindjes së Mesme dhe atyre afrikane, për numrin e lartë të azilkërkuesve.Në të njëjtën kohë, Italia , fqinja jonë tek e cila numri i emigrantëve shqiptarë është i konsiderueshëm ndër vite, ka shpallur një projekt të ri, i financuar nga ministria e brendshme italiane, me bashkëpunim të Fondit Europian të Azilit, Migrimit dhe Integrimit, ku ndihmohen ekonomikisht të gjithë të huajt jokomunitarë për rinisjen e një jetë të re në atdhe.Projekti “Back to the future”, i Gruppo Umana Solidarietà, mbështet konkretisht ata që vendosin të kthehen (duke përfshirë edhe shqiptarët ) duke u ofruar pagesën e biletës së kthimit, një shumë të vogël për nevojat e para dhe një mbështetje të personalizuar për riintegrimin e të kthyerve në Atdhe.Sipas njoftimit të projektit të afishuar në faqen e internetit të projektit (http://rimpatri.gus- italia .org/), mund të përfitojnë të gjithë ata që kanë një leje qëndrimi, ata në pritje për ta marrë apo atyre që u është refuzuar, por nuk mund të marrin pjesë ata që kanë përfituar më parë nga programe të ngjashme riatdhesimi vullnetar të ndihmuar.Orientim e konsulencë para-nisje dhe përcaktimin e një plani individual riintegrimi;Ndihmesë për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit dhe në aeroportin e nisjes, përfshirë edhe blerjen e biletës Pagesën e shpenzimeve për ngrënie e fjetje në Itali deri në çastin e nisjes;Dhënien e një kontributi para-nisje në masën 400 eurove – Marrje në ngarkim të personit të kthyer nga një partner lokal, për gjashtë muaj nga data e kthimit;– për realizimin e riintegrimit do të ofrojë financim prej 2000 eurove (shpenzime shtëpie, ngrënie apo gjetje pune)– Në rastin e familjeve që do të kthehen , kontributin para-nisje prej 400 eurove dhe ndihmesën e reintegrimit prej 2.000 eurove , do ta përfitojë çdo pjesëtar i familjes.Për të përfituar nga ky program, në njoftimin e programit jepen numrat e kontaktit dhe adresën e email për të bërë aplikimin dhe nënshkrimin e një formulari. /Monitor/