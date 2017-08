Identifikohen autorët e atentatit te “Komuna e Parisit”

Policia ka identifikuar 4 të dyshuarit si autorë të atentatit të djeshëm ndaj 24- vjeç arit Lenci Hoxha.Mësohet se shkëmbimi i zjarrit ka ndodhur mes dy makinave, ku në njërën prej tyre lëviznin 4 te rinj, ndërsa në tjetrën, i plagosuri bashkë me një shok të tijin.Mësohet se autorët kanë qene duke lëvizur me mjetin tip “BMV X5”, dhe kanë tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasit B.H, dhe L.H, vjeç 30 e 25, banues në Bulqizë e Tiranë, të cilët po lëviznin me mjetin tip “Benz”. Por vetëm 25- vjeç ari me inicialet L.H është plagosur në shpatull, njofton Panorama.Informacioni zyrtar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, Seksioni për Krimet ndaj Jetës:Më datë 03.08.2017, u referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shtetasit K.K, I.Q, D. R dhe L. R, vjeç 27, 26, 27 e 23, banues në Tiranë, pasi dyshohet se në rrugën “Sulejman Delvina”, duke lëvizur me mjetin tip “BMV X5”, në bashkëpunim, kanë tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasit B.H, dhe L.H, vjeç 30 e 25, banues në Bulqizë e Tiranë, për pasojë është plagosur L.H, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën të cilët kanë qenë duke lëvizur me mjetin tip “Benz”.Punohet për kapjen e K.K, I.Q, D.R, e L.R, dhe gjetjen e mjetit tip “BMV X5”. Nenet 78, 22 e 25 të Kodit Penal.Informacioni paraprak nga Policia pas ngjarjes: Më datë 03.08.2017, në Numrin e Emergjencave 112, rreth orës 19:55, ka ardhur një telefonatë për shkëmbim zjarri në kryqëzimin e Komunës së Parisit.Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe ambulanca.Nga hetimet paraprake ka rezultuar se ka pasur një shkëmbim zjarri midis disa mjeteve, ku për pasojë ka mbetur i plagosur në shpatull shtetasi L.H., 24 vjeç, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.Janë ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit. Vazhdon krehja e zonës.Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. /albeu.com/