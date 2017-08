I riu tenton ta përdhunojë në plazh, tmerrohet adoleshentja në Velipojë

Shtuar më 15/08/2017, ora 21:30

Një 19-vjacare është arrestuar nga policia e Shkodrës pasi ka tentuar që të kryej marrëdhënie seksuale me një të mitur. Ka qenë vetë shtetasja A. K,15 vjeçe, banuese në Velipojë, Shkodër , ka bërë kallzim se shtetasi Besim M, ka tentuar të kryente marrëdhënie seksuale me forcë në plazh në Velipojë.Njoftimi i policisëTenton te kryej marrëdhënie seksuale me forcë me një shtetase të mitur, arrestohet nga Policia. Më datë 15.08.2017, shërbimet e Stacionit të Policisë Velipojë bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit: Besim M, 19 vjeç, banues në Lezhë, Arrestimi i tij u bë pasi shtetasja A. K,15 vjeçe, banuese në Velipojë, Shkodër , ka bërë kallzim se shtetasi Besim M, ka tentuar të kryente marrëdhënie seksuale me forcë në plazh në Velipojë Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër , për veprën penale ”Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç” e mbetur në tentativë, parashikuar nga neni 101 e 22 i Kodit Penal. /albeu.com/