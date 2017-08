I riu nga Bullgaria vjen për “qejf” në Shqipëri, por e pëson keq

Shtuar më 16/08/2017, ora 19:26

Një 19 vjeçar me inicialet A.D, ka udhëtuar nga Bullgaria drejt Shqipërisë për pushimet e tij verore, por udhëtimi i “qejfit” i ka dalë shumë shpejt prej hundësh.Banues në Varna të Bullgarisë, 19 vjeçari ka ardhur me makinë në Shqipëri dhe si çdo qytetar është detyruar të kalojë pikën e kontrollit në kufi, konkretisht atë të Kakavijës. Policia i ka kërkuar dokumentat e mjetit të tipit “ Fiat ” si dhe ka kryer një inspektim rutinë. Në njërën nga çantat e 19 vjeçarit bullgar janë gjetur 6 doza me lëndë narkotike. Policia ka marrë masat dhe i ka vënë prangat të riut. Me siguri herës tjetër, 19 vjeçari do të kujtohet se nuk po shkon në Amsterdam.Njoftimi i policiseDrejtoria Vendore e Policisë GjirokastërSeksioni për narkotikëtMë datë 15.08.2017, u arrestua në flagrancë shtetasi A.D, vjeç 19, banues në Varna , Bullgari, pasi në P.K.K, Kakavijë, gjatë kontrollit në mjetin e tij tip “ Fiat ”, iu gjetën e bllokuan 6 doza lëndë narkotike e llojit Cannabis Sativa. Neni 283 i Kodit Penal./albeu.com/