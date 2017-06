I quajti kazanë mediatikë, Zheji dhe Shkullaku i kthehen keq Ramës

Shtuar më 12/06/2017, ora 23:39

Artur Zheji dhe Armand Shkullaku janë shprehur sonte mbi deklaratën e bërë nga kryeministri Edi Rama të premten e kaluar në “Zonë e Lirë”, në lidhje me atë, ku gazetarë dhe analistë të njohur në vend i konsideroi “kazan mediatik”. Zheji theksoi nga studio e emisionit “Opinion” se nuk duhet të merremi me kryeministrin me arsyen se ai nuk ekziston. Sipas tij, nëse analistët arrijnë ta shmangin në bisedë, vjen një ditë ku Rama të merr në telefon dhe të thotë flisni për mua se u harrova.Ndërsa, Armand Shkullaku u shpreh se deklaratën e Edi Ramës nuk e merr seriozisht. Ai theksoi se tendenca për të gjetur fajin gjithmonë tek të tjerët është bërë baltë nga Rama . /albeu.com/